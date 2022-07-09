«Ман Сити» – хороший вариант для Почеттино, если Пеп уйдет. Он руководил Месси, Мбаппе и Неймаром и способен справляться с эго». Экс-хавбек «горожан» Синклэйр о тренере

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Тревор Синклэйр считает, что Маурисио Почеттино станет достойной заменой Пепу Гвардиоле.

«Видно, что Почеттино способен справляться с эго. Кажется, у него прекрасное взаимопонимание с футболистами.

Не имеет значения, насколько великие игроки у него в команде. Мы видели, как он руководил Месси, Мбаппе, Неймаром. Так что в этом смысле «Манчестер Сити» попал бы в надежные руки.

Почеттино – обаятельный человек, у которого и хороший образ в СМИ. Мне кажется, что «Манчестер Сити» мог бы стать для него подходящим клубом. Сейчас Маурисио возьмет небольшой перерыв, потому что, уверен, в деньгах он не нуждается.

Но «Манчестер Сити» может стать для него хорошим вариантом, если Гвардиола в какой-то момент решит покинуть клуб», – сказал бывший полузащитник «горожан» Talksport.

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