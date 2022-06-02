Мбаппе назвал фэйком слухи о его желании убрать из «ПСЖ» 14 человек, включая Неймара и Почеттино

Форвард отреагировал на информацию о его запросах.

На Sportbible появилась основанная на других источниках статья о том, что нападающий после продления контракта с клубом получил право влиять на кадровые решения и попросил избавиться от 14 членов команды, включая форвардов и , главного тренера Маурисио Почеттино, полузащитников и Леандро Паредеса и других людей.

Мбаппе в твиттере назвал эту информацию не соответствующей действительности, использовав слово «фэйк». Статья впоследствии была удалена.

Ранее Килиан уже отрицал влияние на политику клуба.