Мбаппе назвал фэйком слухи о его желании убрать из «ПСЖ» 14 человек, включая Неймара и Почеттино

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на информацию о его запросах.
На Sportbible появилась основанная на других источниках статья о том, что нападающий после продления контракта с клубом получил право влиять на кадровые решения и попросил избавиться от 14 членов команды, включая форвардов Неймара и Мауро Икарди, главного тренера Маурисио Почеттино, полузащитников Юлиана Дракслера и Леандро Паредеса и других людей.
Мбаппе в твиттере назвал эту информацию не соответствующей действительности, использовав слово «фэйк». Статья впоследствии была удалена.
Ранее Килиан уже отрицал влияние на политику клуба.