Мерсон про ЛЧ: «Реал» был великолепен – или ему везло? Он трижды был на грани вылета, финал с «Ливерпулем» – среди самых односторонних, что я видел. Но мадридцы все равно победили!»

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Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон не понимает, как «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

«Я просто не могу взять в толк то, что они сделали в прошлом сезоне. Были ли они великолепны – или им просто везло?

Они трижды были на грани вылета из плей-офф – от «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако всякий раз им удавалось превзойти ожидания.

В финале им удалось одержать победу, хотя «Ливерпуль» играл лучше и создавал более опасные моменты. Это был один из самых односторонних финалов, что я видел, но «Реал» все равно вышел победителем!

Для Карима Бензема, главного претендента на «Золотой мяч», прошлый сезон был одним из самых ярких периодов в его карьере, но сможет ли он продолжить в том же духе в этом сезоне?» – задался вопросом Мерсон.

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