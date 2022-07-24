Мерсон про ЛЧ: «Реал» был великолепен – или ему везло? Он трижды был на грани вылета, финал с «Ливерпулем» – среди самых односторонних, что я видел. Но мадридцы все равно победили!»

Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон не понимает, как «Реал» выиграл Лигу чемпионов.
«Я просто не могу взять в толк то, что они сделали в прошлом сезоне. Были ли они великолепны – или им просто везло?
Они трижды были на грани вылета из плей-офф – от «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». Однако всякий раз им удавалось превзойти ожидания.
В финале им удалось одержать победу, хотя «Ливерпуль» играл лучше и создавал более опасные моменты. Это был один из самых односторонних финалов, что я видел, но «Реал» все равно вышел победителем!
Для Карима Бензема, главного претендента на «Золотой мяч», прошлый сезон был одним из самых ярких периодов в его карьере, но сможет ли он продолжить в том же духе в этом сезоне?» – задался вопросом Мерсон.