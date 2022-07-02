Модрич о победе в ЛЧ: «Всегда говорят, что «Реал» выигрывает чудом. Мы обыграли все «вау»-команды. Впечатления – другим, нам – победы»

Лука Модрич не считает победу в чемпионов везением.

– Казалось, что это будет переходный сезон, сезон создания новой команды.

– Нет никакого переходного сезона, долгой подготовки. Есть только требования и ожидания, что мы всегда будем на высоте. После победы над мы почувствовали, что можем выиграть ЛЧ, но у нас был трудный путь к трофею.

Мы выбили чемпиона Франции – играем с победителем Лиги чемпионов. Выбили – играем с чемпионом Англии. Выбили – дальше клуб, проведший фантастический сезон и совсем немного уступивший в гонке за трофеями.

Мы обыграли все «вау»-команды, а потом говорят, что нам сильно повезло? Как можно обыграть все эти мегакоманды, если твой состав и уровень игры недостаточен, я не понимаю.

Всегда есть такие разговоры, что все играют как надо, а мы просто каким-то чудом, благодаря удаче выигрываем титулы.

Но я не буду возражать, если такой сценарий повторится. Впечатления – другим, нам – победы, – заявил обладатель «Золотого мяча».