Орельен Тчуамени: «Когда смотрел матчи «Реала» с «ПСЖ» и «Ман Сити» в ЛЧ, писал агенту: «Сделай все, чтобы я оказался там»

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Орельен Тчуамени рассказал, как поддерживал «Реал» во время матчей Лиги чемпионов.

«Когда был финал Лиги чемпионов, у нас уже шли переговоры с «Реалом». Когда я смотрел матчи против «ПСЖ» и «Манчестер Сити», я писал агенту сообщения со словами: «Пожалуйста, сделай все возможное, чтобы я оказался там».

Я общался с Анчелотти во время переговоров, он был очень мил. Он сказал мне, что я должен перейти в «Реал», если хочу продолжать расти и учиться. Когда мы все подписали, он сказал, что очень рад», – поделился новичок «Мадрида».

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