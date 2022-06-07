Маурисио Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет взять ЛЧ. Мы были в шаге от того, чтобы выбить «Реал», и выиграли чемпионат точно так же, как «Сити» в Англии»

рассказал о желании «ПСЖ» выиграть чемпионов.

отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов. Победа в этом турнире – цель. Нормально, что возникают всякие «штормы», но мы изменили ситуацию, выиграв чемпионат точно так же, как «Сити» выиграл его в Англии.

Работа в условиях таких ожиданий, с такой раздевалкой – это постоянное обучение. Мы были в шаге от того, чтобы выбить , как и «Челси», и , и «Ливерпуль». Мы выигрывали то же самое, что и Анчелотти, и Блан, и другие тренеры...

Но в клубе очень много нетерпения. Думаю, мы будем искать формулу взаимопонимания, чтобы игроки, тренерский штаб и руководство могли объединиться», – сказал тренер «ПСЖ».