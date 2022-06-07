Маурисио Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет взять ЛЧ. Мы были в шаге от того, чтобы выбить «Реал», и выиграли чемпионат точно так же, как «Сити» в Англии»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино рассказал о желании «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов. Победа в этом турнире – цель. Нормально, что возникают всякие «штормы», но мы изменили ситуацию, выиграв чемпионат точно так же, как «Сити» выиграл его в Англии.

Работа в условиях таких ожиданий, с такой раздевалкой – это постоянное обучение. Мы были в шаге от того, чтобы выбить «Реал», как и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль». Мы выигрывали то же самое, что и Анчелотти, и Блан, и другие тренеры...

Но в клубе очень много нетерпения. Думаю, мы будем искать формулу взаимопонимания, чтобы игроки, тренерский штаб и руководство могли объединиться», – сказал тренер «ПСЖ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные