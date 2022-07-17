Массимо Каррера: «Не считаю, что в России слабое судейство, ошибаются везде. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание – такова их судьба»

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Массимо Каррера не считает, что в России низкий уровень судейства.

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному.

Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание – такова их судьба», – сказал бывший тренер красно-белых.

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