Тихонов о неизвестности Абаскаля: «Каррера у Аленичева тоже фишки расставлял. Потом раз – и «Спартак» первое место занял»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Тихонов провел параллель между Гильермо Абаскалем и Массимо Каррерой

– Какое впечатление о новом тренере «Спартака»?

– Пока никакого. Человек пришел, работает. Когда будет результат, тогда будет впечатление. Посмотрим, в какой футбол он хочет играть, что он видит.

– Мостовой удивился, что пришел такой неизвестный тренер.

– У нас многие удивились. Все-таки мы хотим, чтобы команда боролась за первое место. Каррера тоже у Аленичева фишки расставлял, был помощником.

Потом раз – и первое место заняли. Надеемся, что в этом году получится, – сказал бывший игрок московского клуба. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные