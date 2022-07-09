провел параллель между и .

– Какое впечатление о новом тренере ?

– Пока никакого. Человек пришел, работает. Когда будет результат, тогда будет впечатление. Посмотрим, в какой футбол он хочет играть, что он видит.

– Мостовой удивился, что пришел такой неизвестный тренер.

– У нас многие удивились. Все-таки мы хотим, чтобы команда боролась за первое место. Каррера тоже у Аленичева фишки расставлял, был помощником.

Потом раз – и первое место заняли. Надеемся, что в этом году получится, – сказал бывший игрок московского клуба.