Георгий Черданцев: «Мозес – самый солидный легионер РПЛ. Он превосходит бразильцев «Зенита» по опыту»

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Георгий Черданцев назвал Виктора Мозеса самым солидным легионером Мир РПЛ.

«В начале сезона «Спартак» производит неоднозначное впечатление. Пока рано делать далеко идущие выводы. В игре за Суперкубок на фоне «Зенита» команда Абаскаля смотрелась слабо – разница в мастерстве была слишком очевидной.

В Грозном получился непростой матч, надо отдать должное «Спартаку», который не развалился после удаления и сумел зацепить ничью.

Во встрече с «Краснодаром» на результат повлияли судейские решения: небесспорное удаление Черникова и неудаление Соболева. До этого же на поле была равная игра, и в ней у «Краснодара» было даже небольшое преимущество.

Абаскаль работает с командой всего месяц, ему приходится строить игру на ходу. Сейчас бессмысленно делать долгосрочные прогнозы – слишком мало материала для анализа.

Приход нового тренера добавляет неопределенности, редко бывает, когда он сразу приводит команду к титулу. Так было с Каррерой в свое время, но это скорее исключение, которое только подтверждает правило. К успеху в спорте приводит стабильность, а сейчас самый стабильный тренерский штаб и состав у «Зенита».

Гильермо Абаскаль вернул Мозеса в атакующую группу – этот ход напрашивался давно. Свою самую яркую игру в топ-чемпионатах он демонстрировал в нападении.

Конте в силу тактических причин перевел его на фланг в схеме с тремя центральными защитниками. В «Челси» и «Интере» были опорники высокого класса, которые могли отработать за Мозеса сзади. По большому счету он и там в основном участвовал в атакующих действиях.

Мне было непонятно, почему предыдущие тренеры «Спартака» тоже видели Мозеса на фланге, где он тратил лишние силы. Абаскаль перевел его в атаку, избавил от необходимости пахать в обороне, и это сработало. Странно, что Ваноли и Витория не сделали этого раньше.

Мозес выделяется не только на фоне игроков «Спартака», но всего чемпионата. Особенно при нынешнем наборе легионеров.

Он играл в основе «Челси» и «Интера» – одних из сильнейших клубов мира. Таких мастеров в РПЛ сейчас больше нет.

По своему опыту он превосходит даже зенитовских бразильцев. На мой взгляд, Мозес – самый солидный легионер РПЛ», – поделился мыслями комментатор «Матч ТВ».

Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»

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