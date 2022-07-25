Георгий Черданцев: «Мозес – самый солидный легионер РПЛ. Он превосходит бразильцев «Зенита» по опыту»

Георгий Черданцев назвал самым солидным легионером Мир РПЛ.

«В начале сезона «Спартак» производит неоднозначное впечатление. Пока рано делать далеко идущие выводы. В игре за Суперкубок на фоне команда Абаскаля смотрелась слабо – разница в мастерстве была слишком очевидной.

В Грозном получился непростой матч, надо отдать должное , который не развалился после удаления и сумел зацепить ничью.

Во встрече с «Краснодаром» на результат повлияли судейские решения: небесспорное удаление Черникова и неудаление Соболева. До этого же на поле была равная игра, и в ней у «Краснодара» было даже небольшое преимущество.

Абаскаль работает с командой всего месяц, ему приходится строить игру на ходу. Сейчас бессмысленно делать долгосрочные прогнозы – слишком мало материала для анализа.

Приход нового тренера добавляет неопределенности, редко бывает, когда он сразу приводит команду к титулу. Так было с Каррерой в свое время, но это скорее исключение, которое только подтверждает правило. К успеху в спорте приводит стабильность, а сейчас самый стабильный тренерский штаб и состав у «Зенита».

Гильермо Абаскаль вернул Мозеса в атакующую группу – этот ход напрашивался давно. Свою самую яркую игру в топ-чемпионатах он демонстрировал в нападении.

Конте в силу тактических причин перевел его на фланг в схеме с тремя центральными защитниками. В «Челси» и «Интере» были опорники высокого класса, которые могли отработать за Мозеса сзади. По большому счету он и там в основном участвовал в атакующих действиях.

Мне было непонятно, почему предыдущие тренеры «Спартака» тоже видели Мозеса на фланге, где он тратил лишние силы. Абаскаль перевел его в атаку, избавил от необходимости пахать в обороне, и это сработало. Странно, что Ваноли и Витория не сделали этого раньше.

Мозес выделяется не только на фоне игроков «Спартака», но всего чемпионата. Особенно при нынешнем наборе легионеров.

Он играл в основе «Челси» и «Интера» – одних из сильнейших клубов мира. Таких мастеров в РПЛ сейчас больше нет.

По своему опыту он превосходит даже зенитовских бразильцев. На мой взгляд, Мозес – самый солидный легионер », – поделился мыслями комментатор .

Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»