Левандовски приехал в Мюнхен. Он попрощается с «Баварией», встретится с Нагельсманном и Салихамиджичем

Форвард «Барселоны» вернулся в Мюнхен.

Поляк прибыл в Германию после возвращения из США, где был в турне. Игрокам «Барсы» дали выходные до 3 августа.

Как отмечает Sportowe Fakty, Левандовски прибыл в Мюнхен, чтобы попрощаться с «Баварией», в том числе с игроками. Кроме того, у Роберта запланированы встречи с тренером Юлианом Нагельсманном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Ранее между Левандовским и «Баварией» возникла напряженность. Форвард утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности. Поляк также сказал, что пыталась найти аргументы для его продажи в другой клуб.