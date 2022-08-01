Левандовски приехал в Мюнхен. Он попрощается с «Баварией», встретится с Нагельсманном и Салихамиджичем

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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вернулся в Мюнхен.

Поляк прибыл в Германию после возвращения из США, где был в турне. Игрокам «Барсы» дали выходные до 3 августа.

Как отмечает Sportowe Fakty, Левандовски прибыл в Мюнхен, чтобы попрощаться с «Баварией», в том числе с игроками. Кроме того, у Роберта запланированы встречи с тренером Юлианом Нагельсманном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Ранее между Левандовским и «Баварией» возникла напряженность. Форвард утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности. Поляк также сказал, что «Бавария» пыталась найти аргументы для его продажи в другой клуб.

 

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