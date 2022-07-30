Левандовски об уходе из «Баварии»: «Обо мне было сказано много бреда. Клуб искал аргументы для продажи, потому что это было трудно объяснить фанатам»

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Роберт Левандовски высказался о решении уйти из «Баварии». 

Форвард прокомментировал информацию о том, что решил покинуть команду из-за слухов о возможном подписании Эрлинга Холанда из «Боруссии». Этим летом Левандовски перешел в «Барселону», а Холанд – в «Манчестер Сити». 

«Нет, это не имеет никакого отношения к Эрлингу. Я такой человек, которому правда важнее, даже если меня что-то не устраивает.

Я не хочу говорить о том, что конкретно произошло. Но если вопрос в том, было ли решение о переходе принято из-за него [Холанда], то нет, я не видел проблемы в том, что он бы присоединился к «Баварии».

Но некоторые люди не говорят мне правду, говорят нечто другое. Для меня всегда было важно оставаться честным, и, возможно, для некоторых людей это было проблемой. Я видел и чувствовал, что возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти из «Баварии» и присоединиться к «Барселоне».

У меня были очень хорошие отношения с моими партнерами по команде, с персоналом, с тренером, и  мне будет не хватать всего этого, потому что я провел там прекрасное время. И мы были не только друзьями по игре, но и чем-то большим. Но в конце концов эта глава закончилась, и я открываю новую главу в своей жизни и новую главу в своей карьере.

Поэтому я чувствую, что нахожусь в нужном положении, в нужном месте. Так что все, что произошло за последние несколько недель до того, как я покинул «Баварию», было связано в том числе с политикой. Клуб пытался найти аргументы для продажи меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам.

И мне пришлось смириться с этим, несмотря на то, что это был бред, обо мне было сказано много бреда. Но я знаю, что фанаты даже в этот период все еще очень сильно поддерживают меня», – сказал Левандовски.

 

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