Салихамиджич хочет обсудить с Лапортой поведение Левандовского после ухода из «Баварии»

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Хасан Салихамиджич хочет обсудить с президентом «Барселоны» поведение Роберта Левандовского.

Форвард, перешедший в «Барселону», в частности, утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности. Поляк также сказал, что «Бавария» пыталась найти аргументы для его продажи в другой клуб.

Как пишет журналист Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Салихамиджич, судя по всему, винит в таком поведении Левандовского Жоана Лапорту.

«Мы обязательно поговорим об этом с Лапортой в следующий раз, когда увидимся», – сказал в недавнем интервью Bild Салихамиджич. 

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