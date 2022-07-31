Салихамиджич хочет обсудить с Лапортой поведение Левандовского после ухода из «Баварии»

хочет обсудить с президентом «Барселоны» поведение Роберта Левандовского.

Форвард, перешедший в «Барселону», в частности, утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности. Поляк также сказал, что пыталась найти аргументы для его продажи в другой клуб.

Как пишет журналист Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Салихамиджич, судя по всему, винит в таком поведении Левандовского .

«Мы обязательно поговорим об этом с Лапортой в следующий раз, когда увидимся», – сказал в недавнем интервью Bild Салихамиджич.

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