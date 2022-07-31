Хави о 3 играх Левандовского в «Барсе» без голов: «Он разочарован, ведь хочет понравиться. Медиа на него давят»

Хави высказался о том, что еще не забивал за «Барселону».

33-летний нападающий вышел на поле в составе нового клуба на три товарищеских матча – против «Реала» (1:0) он отыграл 45 минут, против «Ювентуса» (2:2) – 62 минуты, а против «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0) – 73 минуты.

Ни в одной из этих игр Левандовски не отметился результативными действиями.

«На тренировках Левандовски уже забивает. Вчера мяч шел в ворота, а сегодня – нет. Он в новой команде. Нормально, что он немного разочарован, ведь ему хочется понравиться. Такое уже случалось с Луисом Суаресом. Такое было и у Феррана.

Левандовски будет забивать. Дело же не только в голах – медиа тоже на него давят. Роберту нужно продолжать работать и сохранять уверенность в себе. Я очень верю в него. Это всего лишь товарищеские матчи. Я не волнуюсь», – сказал .