Президент «Баварии» о словах Левандовского про уход: «Не понимаю, почему он поднял эту тему. Каждый получил то, что хотел. Он первым вынес все на публику»

Президент «Баварии» остался недоволен комментариями Роберта Левандовского об уходе из клуба.

Форвард, перешедший в «Барселону», утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности.

«Я вообще не понимаю, почему Роберт снова поднял эту тему. Каждый получил то, что хотел.

Не стоит забывать, что он первым вынес все на публику в конце прошлого сезона», – заявил .

Салихамиджич о словах Левандовского про «Баварию»: «Меня учили не закрывать дверь задницей, когда уходишь. Роберт именно этим и занимается»