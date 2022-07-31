Президент «Баварии» о словах Левандовского про уход: «Не понимаю, почему он поднял эту тему. Каждый получил то, что хотел. Он первым вынес все на публику»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» остался недоволен комментариями Роберта Левандовского об уходе из клуба.

Форвард, перешедший в «Барселону», утверждал, что его трансфер сопровождали комментарии, не соответствующие действительности.

«Я вообще не понимаю, почему Роберт снова поднял эту тему. Каждый получил то, что хотел.

Не стоит забывать, что он первым вынес все на публику в конце прошлого сезона», – заявил Герберт Хайнер.

Салихамиджич о словах Левандовского про «Баварию»: «Меня учили не закрывать дверь задницей, когда уходишь. Роберт именно этим и занимается»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные