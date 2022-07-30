Гильермо Абаскаль: «Бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд, уже понял это»

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Гильермо Абаскаль впечатлен популярностью «Спартака» в России. 

– Первая домашняя игра впереди, но вы уже могли ощутить народную любовь к «Спартаку». Например, после тренировки в Ставрополе.

– Да, я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд. В Ставрополе нас встретили очень тепло.

А еще больше меня поразило, когда после утомительного двухдневного пути до Краснодара увидел трибуны, как минимум наполовину окрашенные в красно-белые цвета! Подобная поддержка дополнительно мотивирует игроков, это очень важно, – сказал главный тренер «Спартака».

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