Абаскаль о том, хочет ли сделать «Спартак» российской «Барсой»: «Если только по титулам и психологии победителя. Хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном»

Главный тренер рассказал о своих взглядах на тактику.

– Что дало вам обучение в «Ла Масии»?

– Я большой счастливчик: мало кому выпадает честь провести несколько лет в академии «Барсы». Это огромный жизненный и футбольный опыт. Там собираются лучшие таланты не только из Испании, но и из других стран. И там тебя учат, как правильно добиваться успеха, воспитывают хороший футбольный вкус.

– Когда между собой встречаются «Барселона» и «Севилья», за кого болеете?

– За «Севилью». Это моя родная команда, она у меня в сердце. Так что я всегда был красно-белым. Причем всех смыслах: волосы у меня красные, а кожа – белая.

– Есть ли у вас желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»?

– Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

– Вы говорили, что доминировать на поле можно и без владения мячом. Как это?

– Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой.

Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном», – сказал Абаскаль.