Жигулев о «Спартаке»: «Мне сказали: «Ты нравишься тренеру, но есть вопрос по заявке футболистов»

рассказал, почему не предложил ему контракт.

26-летний полузащитник около месяца был на просмотре в московском клубе.

– Как возник вариант с просмотром в «Спартаке»?

– Мне о нем сказал агент, когда я еще только вернулся из Польши. Я же до конца прошлого сезона тренировался вместе со «Спартаком-2», поддерживал форму. А после отпуска мне позвонили и сказали, что хотят меня посмотреть [в первой команде]. Я приехал, прошел сборы. По итогам мне сказали: «Ты нас устраиваешь, ты нравишься тренеру, но есть вопрос по заявке футболистов».

Я так понял, что какие-то игроки должны были уйти – и тогда бы подписали меня. Но это затянулось на долгое время, потом уже пришли к тому, что лучше мне уехать сейчас и поработать с другими клубами, чтобы я вообще не остался без команды.

– Слышал, что Каттани хотел тебя видеть в «Спартаке». Он во второй команде тебя приметил?

– Каттани меня давно знал как футболиста. Агент говорил, что Лука видел меня, еще когда я был в молодежной сборной России, то есть 4-5 лет назад.

– Как тебе уровень в «Спартаке»? Ты прошел все сборы, сыграл три матча.

– Хороший уровень. У Абаскаля классные тренировки, все через мяч. Я был очень доволен этим периодом. Конечно, хотел остаться. Потому что мне реально все нравилось – и работа на футбольном поле, и то, что было вне его. Все – топ.

Новый тренер сразу стал проводить внутри команды различные викторины, не касающиеся футбола. Хотел сплотить команду и сам таким образом знакомился с игроками. Про него могу только позитивное сказать – и как о человеке, и как о тренере.

– Что были за тимбилдинги?

– Разное – и песни пели, и были какие-то большие игры. Например, разбрасывали 5 заданий по базе – и каждая команда искала их и выполняла. Кто первый – тот победил. Плюс каждую тренировку на сборах за победы в двусторонках давали очки. Те ребята, которые меньше всех набрали, в конце сбора оплачивали ужин в ресторане для всей команды, – сказал Жигулев.