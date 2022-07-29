Нагельсманн о финансах «Барсы»: «Я не в курсе всех деталей, но задаюсь вопросами как болельщик, и я такой не один»

объяснил слова о финансовом положении «Барселоны».

Недавно тренер «Баварии», комментируя трансфер Роберта Левандовского в каталонский клуб, сказал: «Клуб без денег, но покупает любых футболистов. Не знаю, как они это делают».

На реплику Нагельсманна ответил президент «Барселоны» : «Пусть проверят свой счет. уже получила значительную сумму за Левандовского».

«Конечно, я не всегда располагаю всей информацией. Я не в курсе всех деталей финансового положения «Барселоны». Я задаюсь этими вопросами как болельщик, и я такой не один.

У меня нет проблем с тем, что Лапорта комментирует это сейчас. Он должен представлять свой клуб.

В будущем я всегда буду высказывать свое мнение. Безусловно, будет один-два момента, когда я подставлюсь под критику. Но всегда нужно задавать вопросы», – сказал немецкий специалист.

«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?