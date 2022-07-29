Жоан Лапорта: «У «Барсы» более 400 млн фанатов. Стоимость наших активов выше, чем у других – 667,5 млн евро за телеправа на 25 лет. Вы меня понимаете?»

Президент «Барселоны» ответил критикам.

«Я даю им возможность сомневаться. Они, возможно, думали, что мы ничего не сможем, но не оценили силу «Барсы» и напор нового руководства. Это от незнания и отсутствия информации о нашем клубе. Рычаги значительно укрепили «Барселону». Мы уже перевернули страницу.

У «Барсы» есть более чем 120-летняя история и ценные активы. Стоимость наших активов намного выше, чем у других клубов. У них они стоят столько, сколько стоят. За телеправа на 25, а не на 50 лет, как предлагали другие, мы получили 667 с половиной миллионов. Вы меня понимаете? Таким образом, мы делаем хорошую работу.

Я бы предпочел этого не делать, но я должен был. Это было необходимо. Футбол не ждет. К счастью, болельщики «Барсы» к этому привыкли – их требования выше, чем у фанатов остальных клубов. У «Барсы» более 400 миллионов фанатов, которые требуют от нас большего.

Каждый знает, что ему нужно делать. Я не вмешиваюсь в дела других и прошу не вмешиваться в наши дела. Мы будем бороться на поле и посмотрим, кто работал больше и лучше. Я говорю это не для того, чтобы спорить. Пусть все остальные заботятся о своих делах», – сказал Лапорта.

«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?