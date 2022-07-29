Жоан Лапорта: «У «Барсы» более 400 млн фанатов. Стоимость наших активов выше, чем у других – 667,5 млн евро за телеправа на 25 лет. Вы меня понимаете?»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил критикам.

«Я даю им возможность сомневаться. Они, возможно, думали, что мы ничего не сможем, но не оценили силу «Барсы» и напор нового руководства. Это от незнания и отсутствия информации о нашем клубе. Рычаги значительно укрепили «Барселону». Мы уже перевернули страницу.

У «Барсы» есть более чем 120-летняя история и ценные активы. Стоимость наших активов намного выше, чем у других клубов. У них они стоят столько, сколько стоят. За телеправа на 25, а не на 50 лет, как предлагали другие, мы получили 667 с половиной миллионов. Вы меня понимаете? Таким образом, мы делаем хорошую работу.

Я бы предпочел этого не делать, но я должен был. Это было необходимо. Футбол не ждет. К счастью, болельщики «Барсы» к этому привыкли – их требования выше, чем у фанатов остальных клубов. У «Барсы» более 400 миллионов фанатов, которые требуют от нас большего.

Каждый знает, что ему нужно делать. Я не вмешиваюсь в дела других и прошу не вмешиваться в наши дела. Мы будем бороться на поле и посмотрим, кто работал больше и лучше. Я говорю это не для того, чтобы спорить. Пусть все остальные заботятся о своих делах», – сказал Лапорта.

«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?

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