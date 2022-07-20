Нагельсманн о «Барселоне»: «Клуб без денег, но покупающий любых футболистов. Не знаю, как они это делают»

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Юлиан Нагельсманн удивлен возможностью «Барселоны» покупать новых футболистов.

Нападающий Роберт Левандовски, выступавший с 2014 года за мюнхецев, перешел в каталонский клуб, подписав контракт на четыре сезона.

«Барселона» заплатит за трансфер игрока 45 миллионов евро плюс 5 млн бонусами. 

«Единственный клуб, у которого нет денег, но который покупает любых игроков, которых хочет. Я не знаю, как они это делают. Это немного странно и немного безумно.

Когда в атакующей линии есть такой игрок, как Роберт, больше играешь через фланги. 

Теперь наша игра изменится. Будет новая «Бавария». Это вызов, а я люблю вызовы. Мы должны находить новые пути и быть креативными», – сказал главный тренер «Баварии».

Ради «Барсы» Левандовски снижает зарплату. Контракт могут разорвать после второго сезона

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