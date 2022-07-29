Директор «Севильи» Мончи: «С «Челси» и Кунде мы договорились в четверг, но клуб засомневался. Предложение «Барсы» было лучше»

Спортдиректор «Севильи» объяснил, почему был продан в «Барселону».

признал, что у «Севильи» была договоренность с «Челси» о трансфере француза.

«В начале трансферного окна претендентов на Кунде было больше, чем в конце. «Челси» боролся за него до конца. В прошлый четверг мы достигли устной договоренности и с «Челси», и с Кунде. Но в последний момент «Челси» засомневался. Это привело к тому, что переговоры остановились на выходных, а в понедельник с нами связалась . Не раньше.

«Барса» предложила меньше, чем мы хотели. Но это все равно крупная сумма – самая большая в истории «Севильи». Дело не только в сумме, но и в сроках.

Над нами висел дамоклов меч – срок контракта Кунде истекал через два года. Следующим летом мы уже были бы мертвы. Мы смогли получить крупную сумму без посредников и комиссий. Это было очень хорошее предложение. Цену игрока определяет рынок.

Три года подряд предложения по нему были на этом уровне [50 млн евро]. Нам нужно было его продавать, и мы спокойно это признаем. Это было лучшее предложение из поступивших, его сделал клуб, который поставил на Кунде. Я удовлетворен. Мы сделали то, что должны были, и защитили интересы «Севильи».

Да, действительно хотел вернуться в переговоры, но предложение «Барселоны» было лучше. От «Барселоны» поступило лучшее предложение», – сказал Мончи.

«Барса» тратит 50 млн на Кунде, но не может его зарегистрировать. Что делать?