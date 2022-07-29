Лапорта о словах Нагельсманна про деньги «Барсы»: «Пусть проверят свой счет. «Бавария» уже получила значительную сумму за Левандовского»

отреагировал на слова о финансовом положении «Барселоны».

Несколько дней назад тренер «Баварии», комментируя трансфер Роберта Левандовского в каталонский клуб, сказал: «Клуб без денег, но покупает любых футболистов. Не знаю, как они это делают».

«Я бы попросил их проверить банковский счет. уже получила значительную сумму за трансфер Левандовского.

Я уважаю всех и не лезу в экономику других клубов», – сказал президент «Барселоны».

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