Лапорта о словах Нагельсманна про деньги «Барсы»: «Пусть проверят свой счет. «Бавария» уже получила значительную сумму за Левандовского»

Жоан Лапорта отреагировал на слова Юлиана Нагельсманна о финансовом положении «Барселоны».
Несколько дней назад тренер «Баварии», комментируя трансфер Роберта Левандовского в каталонский клуб, сказал: «Клуб без денег, но покупает любых футболистов. Не знаю, как они это делают».
«Я бы попросил их проверить банковский счет. «Бавария» уже получила значительную сумму за трансфер Левандовского.
Я уважаю всех и не лезу в экономику других клубов», – сказал президент «Барселоны».
Самые дорогие трансферы игроков за 30 лет: Левандовски в топ-3, Роналду лидирует с космическим отрывом