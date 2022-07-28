Фердинанд и его беременная жена потеряли нерожденного ребенка

Экс-защитник и его супруга потеряли нерожденного ребенка.

«В последний раз, когда я была в этой больнице, у меня родился Кри (старший сын пары, которому сейчас 1 год и 8 месяцев – прим. Sports.ru), но на этот раз это произошло потому, что УЗИ на 12-й неделе беременности показало, что сердце нашего ребенка не бьется, и мне пришлось сделать операцию.

Мы были очень воодушевлены и планировали местечко для нашего нового ребенка в нашей семье, что просто не могли дождаться, момента, когда поделимся со всеми вами нашими новостями, но, к сожалению, иногда жизнь идет не так, как мы планируем.

Так много нужно сказать, но почему-то я не могу найти слов. Абсолютно опустошена и убита горем... но не могу быть более благодарна за объятия от моих старших детей после возвращения домой», – написала Кейт Фердинанд.