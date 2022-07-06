Рио Фердинанд: «Роналду привык побеждать и вдруг не попал в ЛЧ. Он даже не знает, как звучит гимн ЛЕ! Разумеется, он недоволен «МЮ»

высказался о желании покинуть .

«Разумеется, он недоволен! Речь ведь о Криштиану Роналду! Я не понимаю, почему вообще столько разговоров насчет того, что он недоволен ситуацией в «МЮ». Он и не может быть доволен, я бы не был.

Если человек хочет выигрывать, привык побеждать и бороться за первые места, но вдруг лишается этих возможностей и даже не попадает в Лигу чемпионов – понятное дело, что доволен он не будет.

Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн ! Когда он начнет играть, Криштиану подумает: «Что тут за дискотека?» – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба