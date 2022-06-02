Фердинанд награжден Орденом Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность

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Рио Фердинанд награжден Орденом Британской империи. 

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» попал в список людей, которых королева Великобритании Елизавета II награждает в свой день рождения. 

Фердинанд получил орден степени офицера за заслуги перед футболом и благотворительность. 

Экс-футболист провел 455 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он основал благотворительный фонд, который занимается проблемами неравенства, с которыми Рио столкнулся в своей жизни, когда рос в Южном Лондоне. Фонд оказал помощь более чем 10 000 молодым людям.

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