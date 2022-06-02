Фердинанд награжден Орденом Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность

награжден Орденом Британской империи.

Бывший защитник попал в список людей, которых королева Великобритании Елизавета II награждает в свой день рождения.

Фердинанд получил орден степени офицера за заслуги перед футболом и благотворительность.

Экс-футболист провел 455 матчей в составе «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он основал благотворительный фонд, который занимается проблемами неравенства, с которыми Рио столкнулся в своей жизни, когда рос в Южном Лондоне. Фонд оказал помощь более чем 10 000 молодым людям.