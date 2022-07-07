Фердинанд о пропуске Роналду тренировок «МЮ»: «Люди ведут себя неуважительно. Он самый профессиональный спортсмен за 15 лет, а его профессионализм ставят под сомнение»

вступился за , пропускающего тренировки .

«Я видел, что люди ведут себя несколько неуважительно. Я имею в виду то, что люди говорят о том, что «он не приехал», и всю истерию вокруг этого. Нездоров один из членов его семьи, поэтому его и нет на тренировках.

Это самый совершенный и профессиональный спортсмен из всех, кто выступал на этом острове, самый профессиональный спортсмен среди всех, кого мы видели за последние 15 лет. А люди ставят его профессионализм под сомнение и спрашивают, почему он не тренируется.

Да, он может хотеть уйти, он может быть недоволен чем-то в «МЮ», но этот парень тренируется там, где сейчас находится, мы видели фотографии.

Его семья там, и он должен там быть, а все должны уважительно к этому относиться. Мог ли клуб более ясно донести это? Возможно», – сказал бывший защитник «МЮ» в своем подкасте.

Роналду пропустил тренировку «МЮ» четвертый день подряд. Завтра клуб уезжает в предсезонный тур