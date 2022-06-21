Фердинанд о Варане в «МЮ»: «Он – как кролик в свете фар: «Вау, что это такое?» Он пришел в команду, где нет уверенности, управления и плана развития»

высказался о первом сезоне в «Манчестер Юнайтед».

«Он перешел из одной команды, чьи титулы говорят о том, что она функционирует на топ-уровне, все игроки последовательно играют на максимуме своих возможностей, и попал в абсолютно обратную ситуацию, когда у команды нулевая функциональность, нет уверенности, нет управления и нет плана развития.

Он пришел туда, где все развивается по чуждому сценарию, и думает: «Я не видел такого со времен молодежной команды». Перейти от работы мирового класса, культуры и стандартов, которые реализуются на ежедневной основе, к тому, что есть в «Манчестер Юнайтед», – это огромная перемена.

Он, наверное, сидит там, как кролик в свете фар, и думает: «Вау, что это такое?»

Он оказался не тем игроком, которого мы ожидали... он сказал бы вам это, он не мог бы сказать ничего другого. Он будет говорить: «Я должен повысить уровень в следующем году. Мне нужна помощь», – сказал бывший защитник .