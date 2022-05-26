Фердинанд считает себя лучшим защитником в истории АПЛ, а Терри поставил на 5-е место. Джон выложил коллаж со своими достижениями: «Мнения – это здорово, но статистика не врет»

Рио Фердинанд назвал себя лучшим защитником в истории АПЛ.

Бывшему игроку на выбор были представлены он сам, Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Рикарду Карвалью, , Яп Стам, Сами Хююпя, , Вирджил ван Дейк и .

На второе место он поставил Видича, дальше – ван Дейка и Стама.

Терри, которого Фердинанд поставил пятым, отреагировал на это в сторис инстаграма. Экс-футболист написал: «Мнения – это здорово, но статистика не врет».

Он приложил к сообщению коллаж, включающий графические материалы с различными его достижениями: пять попаданий в команду года по версии FIFPro, рекордные пять титулов АПЛ в качестве капитана лондонцев и другие успехи.

Фото: сторис инстаграма Джона Терри

Ван Дейк считает Фердинанда лучшим защитником в истории АПЛ. Хююпя, Стам, Компани и Терри – в топ-5