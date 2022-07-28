«Рома» бесплатно арендует Вейналдума у «ПСЖ». Выкуп станет обязательным, если хавбек сыграет 50% матчей, а клуб выйдет в ЛЧ

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому» из .

Как пишет Corriere dello Sport, принципиальное согласие о переходе 31-летнего хавбека достигнуто. Это произошло благодаря вмешательству , который попросил отпустить игрока. Владельца «Ромы» и президента «ПСЖ» связывают дружеские отношения. Луиш Кампуш и Тиагу Пинту, менеджеры клубов, ведут переговоры, чтобы закрыть сделку.

Окончательно клубы могут договориться в Израиле – в субботу сыграет в Хайфе товарищеский матч с «Тоттенхэмом», а в воскресенье «ПСЖ» будет в Тель-Авиве.

Вероятно, переход Вейналдума будет оформлен в виде бесплатной аренды с правом выкупа, который станет обязательным, если хавбек сыграет за «Рому» половину матчей сезона, а команда выйдет в Лигу чемпионов. Если это произойдет, то римляне подпишут с игроком контракт сроком до 2025 года.

Пока стороны не могут договориться о порядке выплаты зарплаты игроку. «ПСЖ» хочет, чтобы «Рома» взяла на себя большую часть, а римляне готовы платить только половину от общей суммы. Чтобы трансфер состоялся, Вейналдум готов пойти на снижение зарплаты. Он хочет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022.

Однако усилий Вейналдума пока недостаточно. С учетом бонусов игрок получает в «ПСЖ» 9 млн евро в год, и «Рома» не сможет платить хавбеку без значительного участия со стороны парижан.

Несмотря на это, все стороны настроены оптимистично. Возможно, уже на следующей неделе Вейналдум станет игроком «Ромы».

Напомним, хавбек бесплатно перешел в «ПСЖ» из «Ливерпуля» прошлым летом, заключив с клубом контракт сроком до 2024 года.

В минувшем сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей в составе «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.