«Роме» нравится Вейналдум, но она еще не начинала переговоры с «ПСЖ»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум может покинуть «Пари Сен-Жермен» летом.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, нидерландец нравится «Роме». Итальянская команда в ближайшее время может связаться с представителями парижской команды и 31-летнего футболиста с целью выяснить условия трансфера.
На данный момент никаких переговоров и существенных контактов между сторонами нет.
Сейчас «Рома» больше внимания уделяет работе над приобретением защитника «Ред Булл Брагантино» Натана Бернардо. «Волки» уже направили запрос касательно 21-летнего футболиста, со статистикой которого можно ознакомиться здесь.