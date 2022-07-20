«Роме» нравится Вейналдум, но она еще не начинала переговоры с «ПСЖ»

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Полузащитник Джорджиньо Вейналдум может покинуть «Пари Сен-Жермен» летом.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, нидерландец нравится «Роме». Итальянская команда в ближайшее время может связаться с представителями парижской команды и 31-летнего футболиста с целью выяснить условия трансфера.

На данный момент никаких переговоров и существенных контактов между сторонами нет.

Сейчас «Рома» больше внимания уделяет работе над приобретением защитника «Ред Булл Брагантино» Натана Бернардо. «Волки» уже направили запрос касательно 21-летнего футболиста, со статистикой которого можно ознакомиться здесь.

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