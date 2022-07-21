Моуринью и Кампуш обсуждали переход Икарди в «Рому». Мауро хочет остаться в «ПСЖ» (Foot Mercato)

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Нападающий Мауро Икарди отказывается покидать «ПСЖ» этим летом.

Как передает Foot Mercato, парижане хотят продать аргентинца, и сам игрок знает, что не входит в планы нового главного тренера Кристофа Гальтье. Однако уходить он не хочет, поскольку доволен зарплатой по контракту, рассчитанному до 2024 года.

Интерес к Икарди проявляет «Рома», и советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш общался с главным тренером римлян Жозе Моуринью. Но у Мауро вариант с переходом в состав «волков» не вызывает энтузиазма.

В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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