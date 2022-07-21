Моуринью и Кампуш обсуждали переход Икарди в «Рому». Мауро хочет остаться в «ПСЖ» (Foot Mercato)

Нападающий Мауро Икарди отказывается покидать этим летом.

Как передает Foot Mercato, парижане хотят продать аргентинца, и сам игрок знает, что не входит в планы нового главного тренера Кристофа Гальтье. Однако уходить он не хочет, поскольку доволен зарплатой по контракту, рассчитанному до 2024 года.

Интерес к Икарди проявляет , и советник «ПСЖ» по спортивным вопросам общался с главным тренером римлян . Но у Мауро вариант с переходом в состав «волков» не вызывает энтузиазма.

В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.