Моуринью и Кампуш обсуждали переход Икарди в «Рому». Мауро хочет остаться в «ПСЖ» (Foot Mercato)

Нападающий Мауро Икарди отказывается покидать «ПСЖ» этим летом.
Как передает Foot Mercato, парижане хотят продать аргентинца, и сам игрок знает, что не входит в планы нового главного тренера Кристофа Гальтье. Однако уходить он не хочет, поскольку доволен зарплатой по контракту, рассчитанному до 2024 года.
Интерес к Икарди проявляет «Рома», и советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш общался с главным тренером римлян Жозе Моуринью. Но у Мауро вариант с переходом в состав «волков» не вызывает энтузиазма.
В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.