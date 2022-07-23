«ПСЖ» хочет 10 млн евро от «Ромы» за Вейналдума. Римляне готовы арендовать хавбека и взять на себя 50% зарплаты

и продолжают переговоры о переходе полузащитника .

По данным журналиста , для осуществления сделки римлянам придется удовлетворить высокие запросы «ПСЖ».

Французский клуб хочет получить за 31-летнего хавбека 10 млн евро, а также намерен добиться того, чтобы «Рома» полностью взяла на себя зарплату Джорджиньо, который сейчас получает около 7 млн евро в год.

В связи с этим сделка еще не закрыта. «Рома» попытается договориться о трансфере Вейналдума на своих условиях – клуб хочет взять его в аренду на год и платить ему половину зарплаты.

Отмечается, что Вейналдум дал полное согласие на переход в «Рому».

Напомним, хавбек бесплатно перешел в «ПСЖ» из «Ливерпуля» прошлым летом, заключив с клубом контракт сроком до 2024 года.

В минувшем сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей в составе «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.