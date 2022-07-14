Тухель против трансфера Роналду из «МЮ». «Челси» сосредоточился на других целях

Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, не перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, тренер лондонского клуба Томас Тухель выступил против трансфера 37-летнего форварда.
Агент португальца Жорже Мендеш вел переговоры с совладельцем «Челси» Тоддом Боэли по поводу возможного перехода Роналду, но окончательное решение по этому вопросу всегда было за тренером.
Теперь «Челси» сосредоточился на других целях. Тухель не хочет видеть Роналду в команде.
В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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