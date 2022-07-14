Тухель против трансфера Роналду из «МЮ». «Челси» сосредоточился на других целях

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Томас Тухель Тодд Боэли Футбол

Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, не перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, тренер лондонского клуба Томас Тухель выступил против трансфера 37-летнего форварда.

Агент португальца Жорже Мендеш вел переговоры с совладельцем «Челси» Тоддом Боэли по поводу возможного перехода Роналду, но окончательное решение по этому вопросу всегда было за тренером.

Теперь «Челси» сосредоточился на других целях. Тухель не хочет видеть Роналду в команде.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные