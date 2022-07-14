Тухель против трансфера Роналду из «МЮ». «Челси» сосредоточился на других целях

Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, не перейдет из в .

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, тренер лондонского клуба выступил против трансфера 37-летнего форварда.

Агент португальца Жорже Мендеш вел переговоры с совладельцем «Челси» по поводу возможного перехода Роналду, но окончательное решение по этому вопросу всегда было за тренером.

Теперь «Челси» сосредоточился на других целях. Тухель не хочет видеть Роналду в команде.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба