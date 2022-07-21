Павар интересен «МЮ», «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу». «Бавария» отпустит защитника, если он захочет уйти

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар интересен четырем европейским клубам.

Будущее француза в Мюнхене остается неопределенным. Как пишет L’Équipe, интерес к 26-летнему игроку проявляют , , и , однако ни один из этих клубов еще не сформулировал официальное предложение о трансфере.

Сам Павар также сомневается, что ему стоит оставаться в «Баварии». На его мнение повлияла пандемия коронавируса – из-за ограничений он постоянно находился вдали от семьи, что повлияло на его психологическое состояние и уровень игры.

Кроме того, француз хотел бы играть за клуб, где будет получать регулярную игровую практику в роли центрального защитника. В «Баварии» же он почти всегда играл на правом фланге обороны. Однако все эти сложности не помешают Павару остаться в «Баварии», если подходящих предложений не поступит.

«Бавария» хотела бы сохранить Павара в составе – недавно об этом заявил гендиректор клуба Оливер Кан. Переговоры по новому контракту мюнхенцы готовы начать, когда закончится летнее трансферное окно. считает, что окончательное решение по трансферу будет зависеть от Павара.

Сообщалось, что «Бавария» готова продать Павара за 35 млн евро после покупки Маттейса де Лигта у «Ювентуса».