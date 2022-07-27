Дитмар Хаманн: «Думаю, «Бавария» рада уходу Левандовского, у него оставался год контракта. Без его заявлений клуб не получил бы таких денег»

высказался о переходе Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«Конечно, после него в составе останется некоторая пустота, потому что он забивал в среднем от 30 до 50 голов во всех турнирах. Это цифры, которых трудно достичь. Теперь эти голы должны распределить между собой несколько игроков.

Но я думаю, что они рады, что он ушел, потому что у него оставался всего год по контракту. Он запустил этот трансферный водоворот и сделал несколько заявлений, которые были на грани. Оглядываясь назад, надо сказать, что вела себя очень хорошо и очень профессионально.

Левандовски оказал ей величайшую услугу своими заявлениями. Без его заявлений она, вероятно, никогда бы не смогла получить те деньги, которые получила. Также сообщалось, что он может отказаться от зарплаты, чтобы уйти.

И, надо сказать, каким бы неприглядным ни было прощание, Левандовски действительно оказал большую услугу «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенской команды.