Кан о Левандовском: «Бавария» потеряла одного из лучших форвардов мира, если не лучшего. Но теперь у нас есть Мане»

высказался о переходе Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

«В Мюнхене ничего невозможно сохранить в секрете. Я узнал об этом, еще когда был игроком, и это подтверждается сейчас, когда я вхожу в руководство клуба. Это один из самых сложных вызовов, с которым приходится сталкиваться.

Мы потеряли Левандовского, он ушел в «Барселону». Это один из лучших нападающих мира, если не лучший. Он многое нам дал, забивал по 30-40 голов за сезон.

Когда я говорил, что мы готовы удержать Левандовского в «Баварии», других вариантов у нас не было. Не было и предложений от других клубов. Поэтому я сказал, что его уход невозможен. Затем ситуация изменилась. Теперь у нас есть Мане, а сделала очень привлекательное предложение по Левандовскому.

Мы получили возможность усилить команду на будущее, а смотреть в будущее – это моя работа. Поэтому мы подписали де Лигта. Поэтому мы постоянно пытаемся найти баланс между такими опытными игроками мирового уровня, как Мане, и такими молодыми талантливыми футболистами с большим будущим, как де Лигт.

Сейчас у нас очень хорошая оборона. Мы пытались найти игрока, который сможет быть лидером на поле. Де Лигт такой – он громко ведет себя на поле. Нам нужен был игрок, которого смогут слышать остальные. Это очень важно для мотивации игроков. Мне очень нравится, когда футболист ведет себя громко на поле.

В данный момент, как я считаю, у нас крайне привлекательный набор игроков», – сказал генеральный директор «Баварии».