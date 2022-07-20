Салихамиджич о том, насколько он понимает Левандовского: «На 0,0%. Я всегда отрабатывал контракт»

Хасан Салихамиджич высказался о переходе Роберта Левандовского из «Баварии» в «Барселону».

Польский нападающий по окончании прошлого сезона заявил мюнхенскому клубу о нежелании продлевать контракт и стремлении сменить команду.

– Насколько вы понимаете решение Левандовского?

– На ноль целых ноль десятых процента. И не только потому, что я всегда, будучи футболистом, отрабатывал свои контракты до конца, это как раз логично.

Будучи игроком, я бы разобрался со всеми вопросами внутри клуба, самостоятельно бы все решил и отработал контракт, – сказал спортивный директор «Баварии» газете Zeit.