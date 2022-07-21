Президент «Баварии» об уходе Левандовского: «Выигрышная ситуация для всех. «Барса» счастлива, а у нас есть деньги на инвестиции в будущее»

Президент «Баварии» высказался о переходе Роберта Левандовского в «Барселону».

Герберту Хайнеру задали вопрос о том, как мюнхенский клуб будет справляться с отсутствием такого нападающего, как Левандовски.

– Это нелегко. – один из лучших форвардов мира, без сомнений. Его уход оставляет после себя большую пустоту. С другой стороны, он дал нам большую свободу в переговорах по новичкам и новым контрактам. В центре нападения может сыграть Гнабри или даже Томас Мюллер.

Можно играть и без нападающего. Юлиан Нагельсманн сказал, что нас ждет новая . И, как я думаю, это делает нас менее предсказуемыми. У нас однозначно появляются новые возможности.

– Обидели ли вас публичные заявления Левандовского?

– Вовсе нет. С ним мы провели восемь прекрасных лет. Он невероятно сильно нам помогал. Если честно, нужно сказать и о том, что мы предоставили ему команду, которая была способна достигать целей.

Он дважды стал лучшим футболистом года в мире. Думаю, сейчас все оказались в выигрышной ситуации. счастлива, что подписала его. Мы рады, что этот вопрос в прошлом и что мы получили деньги на инвестиции в будущее. Этим мы и занимаемся.

– Что вы думаете об агенте Пини Захави?

– Это агент, которого игроки нанимают, чтобы он выполнял их пожелания. Я дважды встречался с ним в ходе переговоров с Давидом Алабой. Должен сказать, что это было очень профессиональное общение, – заявил Хайнер.

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