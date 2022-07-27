Федотов о критике от Уткина: «Мне непонятно – писать такое, не зная человека. Сейчас это модно, легко, доступно. Раз – и птичка вылетела»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о критике со стороны Василия Уткина.

– Цитата Василия Уткина: «Это, в общем-то, не по понятиям – сообщить свои требования, получить ответ «да» и потом куда-то еще ринуться». Что ответим Василию?

– Хотелось бы очно познакомиться. Так сложилось, что мы ни разу близко не общались, ни разу не здороволись. И говорить о понятиях... Я вообще не знаю, что это такое. Понятия, о которых говорит Василий. Я понимаю, что он сейчас опять, наверное, зацепится за эти слова.

Мне действительно непонятно – не зная человека, не зная, что было, писать такие вещи... Сейчас это модно, легко, доступно. Раз – и птичка вылетела, которую уже не поймаешь, и все читают.

– Но давайте в целом: как вы восприняли эту атаку Василия на вас? Была не только эта цитата, были и другие посты – в телеграме, в твиттере. Что вы испытывали, когда видели, что Василий каждый день возмущается вашим переходом в ЦСКА?

– Недоумение, если честно. Еще раз говорю: недоумение. Мы с ним не знакомы.

Наверное, связи и знакомства, в которых состоит Василий, дают ему основания говорить вот такие вещи.

– Там было про болезнь еще. Когда вы были тренером , матч перенесли, и вы стали тренером . Василий это тоже связал с тем, что это не очень порядочно.

– Послушайте, я главный тренер. Кто решает вопросы о переносе матчей? Главный тренер?

– Я думаю, руководство клуба.

– Руководство клуба. Нас об этом никто не спрашивал. Это раз. Были такие обстоятельства.

В тот момент уже вовсю орудовала пандемия коронавируса. Когда мы были на сборах, уже тяжело болели. Симптомы, думаю, у всех болезней одинаковые, но очень походило на то, что коронавирус давно ходил по всему миру, когда о нем еще не знали, – сказал Федотов.

Уткин о ЦСКА: «Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней историей и уникальными достижениями приглашать тренером Федотова. Его профессиональную репутацию не отмыть»

Уткин о Федотове в ЦСКА: «Это дикий репутационный зашквар. Игру его «Оренбурга» перенесли из-за надуманной причины, потому что он переходил в «Сочи»