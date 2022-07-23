Федотов об ассисте Акинфеева: «Мяч залетел в штрафную. Мало кто из мировых вратарей на это способен»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о голевой передаче Игоря Акинфеева.

Во 2-м тайме матча 2-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:0) голкипер со своей половины отдал диагональный пас на край штрафной южан, и хавбек Хорхе Карраскаль забил гол.

– Акинфеев сегодня отдал голевой пас.

– Мяч залетел в штрафную. Мало кто из мировых вратарей в современном футболе на это способен. Получилось точно, сильно и акцентированно в определенную точку, – отметил Федотов.

Похоже, Акинфеев отдал вторую голевую за 13 лет. Сравнялся с Нарубиным, еще 12 голкиперов в списке

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