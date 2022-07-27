Федотов о 2 победах ЦСКА в Мир РПЛ: «Пока мы просто взяли свои очки. Весь путь впереди»

высказался о том, что ЦСКА выиграл оба матча на старте Мир РПЛ.

– Шесть очков из шести возможных – отличный старт чемпионата. Есть ощущение, кто команда отреагировала правильно, никакой эйфории нет.

– Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться. Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике.

Мы видели оба матча «Пари НН» на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется.

– ЦСКА эффектно разобрался с «Сочи», командой, которую вы подняли на второе место в минувшем сезоне. Какие чувства испытали по ходу матча?

– Задача была одна, чтобы ЦСКА показал хороший футбол, который понравился бы нашим болельщикам, а также дал результат. Ничего больше, поверьте.

Что касается , еще свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились еще недавно. Теперь это история.

Все решалось на футбольном поле, и я очень рад, что ЦСКА добился заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом, – сказал тренер .

Шесть разгромов в туре – рекорд РПЛ! Чаще четырех почти не случалось