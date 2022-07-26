Роналду вряд ли перейдет в «Атлетико». Клубу нужно продать на 40 млн евро, чтобы кого-то подписать

Переход Криштиану Роналду в «Атлетико» из «Манчестер Юнайтед» маловероятен.
Как пишет The Athletic, для подписания новых игроков мадридскому клубу необходимо продать кого-то и выручить от потенциальных сделок 40 млн евро. «Атлетико» не удается расстаться с Альваро Моратой и Саулем, которые занимают около 20 млн евро в зарплатной ведомости клуба.
В связи с этими обстоятельствами переход Роналду в «Атлетико» маловероятен.
Ранее Криштиану вернулся в Манчестер, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о своем будущем.