«Роналду в «Атлетико» – самый бессмысленный вариант. Можно понять протест фанатов». Экс-вратарь «Вест Хэма» Хислоп о форварде «МЮ»

Экс-вратарь «Вест Хэма» не понимает, зачем «Атлетико» .

«Среди всех клубов мира, способных позволить себе трансфер Роналду – а таковых отнюдь не много, – кажется самым бессмысленным вариантом.

В этом варианте вообще нет смысла. Не только потому, что Роналду играл за «Реал», но и в связи с его отношениями с клубом.

Не сомневаюсь, что в итоге фанаты «Атлетико» примут Криштиану, будут воспринимать его как своего игрока, если он присоединится к команде, но прямо сейчас они протестуют против сделки.

И их можно понять. Впрочем, в футболе почти нет постоянства. И это в особенности касается болельщиков. Но я все равно не понимаю, какой в этой сделке смысл.

пришлось бы делать ради Роналду исключение [при внедрении его в свою тактику], потому что его ноги уже не те. Роналду пришлось бы использовать как футболиста, который все время проводит в штрафной. Нельзя просить 37-летнего о чем-то большем», – отметил Хислоп в интервью ESPN.