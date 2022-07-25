Колосков о Мостовом: «Как можно говорить о «Спартаке», если он ни дня не тренировал? Будь у него призвание – начал бы во Второй лиге»

считает, что у Александра Мостового нет призвания к тренерской работе.

«Из Мостового тренера не получится. У него нет призвания к этой профессии. Если бы было – он бы работал во лиге. Там бы начал. Но нет, Александр ни дня не работал тренером.

У тренера должно быть призвание, и он должен начать там, где он востребован – «Текстильщик Иваново» условно, еще где-то. Работать там и доказывать, Федотов ведь пришел из «Оренбурга».

Если бы у Мостового было призвание тренерское, он бы со своим опытом, со своим видением, мастерством давно работал бы. А если Мостовой ни дня не работал тренером, как вообще можно о говорить? Что тут может получиться? Неизвестно», – сказал почетный президент .