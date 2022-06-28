Колосков о словах Заремы про Суперкубок: «Детский лепет просто. Эмоции, которые рассчитаны на устрашение руководства РФС и судей»

назвал высказывания Заремы Салиховой о Суперкубке детским лепетом.

«Спартак» и сыграют на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 9 июля.

– Как вам слова о том, что надо сразу отдать «Зениту»?

– Мы все привыкли к таким экстравагантным заявлениям. Думаю, и вы тоже. Нужно обязательно это комментировать? В свое время она выступила со словами, что бойкотирует чемпионат, потому что им не нравится судейство и т.д.

Все это – эмоции, которые рассчитаны на устрашение руководства РФС и судейской коллегии. Просто – детский лепет. С одной стороны – неумение управлять своими эмоциями, в какой-то степени заявления являются провоцирующими. В частности – для болельщиков.

Но «Спартак» нигде не говорил о бойкоте. Да, они высказывали свое эмоциональное мнение, как лучше и т.д. И это вместо того, чтобы приехать в Питер и обыграть «Зенит». Вот на что надо нацеливаться, а не на то, что им чего-то не понравилось, – сказал почетный президент РФС.

Зарема о Суперкубке: «Это напоминает 1939-й, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок. Происходящее – позор для РФС»