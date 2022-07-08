Мостовой о том, почему не играет в матче легенд: «У меня нет связей с РФС, сам же я не поеду. Мои голы за «Спартак» многим могут только сниться»

рассказал, почему не сыграет за «Спартак» в матче легенд против «Зенита».

«Почему меня не пригласили на матч? Думаю, это связано с тем, что я не дружу с , у меня нет связей с ними. Я же сам не поеду, зачем?

Понятно, что те голы, которые я забивал за «Спартак», многим могут только сниться. Поэтому как-то так.

Главное, что Мостового помнят и знают, что он был в истории «Спартака», – заявил бывший игрок сборной России.

Матч легенд. «Зенит» против «Спартака». Видеотрансляция

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