Колосков о финале Кубка России: «Скептики считают, что футбол уступает хоккею, но этого близко нет. Футбол – спорт номер один, все очевидно»

Почетный президент РФС объяснил, почему футбол популярнее хоккея в России.

прокомментировал итоги финального матча БЕТСИТИ Кубка России между и «Динамо» (2:1), который посетили 69 тысяч зрителей.

«Матч стал украшением сезона по всем показателям.

Отмечу уровень организации матча, особенно на фоне того, что происходило во время финала Лиги чемпионов в Париже, – настоящее культурное боление, игра тоже получилось бескомпромиссной.

Конечно, хотелось бы от игроков видеть больше мастерства, но что есть, то есть.

Есть некоторые скептики, которые считают, что футбол уступает пальму первенства хоккею, но этого и близко нет.

Футбол всегда был, есть и останется спортом номер один. Теперь это никому и доказывать не надо. Все очевидно», – сказал Колосков.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим