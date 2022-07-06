РФС хочет разбить Кубок России на «путь РПЛ» и «путь Первой и Второй лиги» и ввести систему с выбыванием после двух поражений («Чемпионат»)

планирует внести изменения в формат БЕТСИТИ Кубка России.

По сведениям «Чемпионата», турнир хотят проводить по системе с выбыванием после двух поражений. При этом он будет разделен на два уровня – «путь РПЛ» и «путь и Второй лиги».

В первом случае клубы высшей лиги делятся на четыре группы и проводят игры в два круга. Два лидера группы выходят в верхнюю сетку плей-офф, команда, занявшая третье место, попадает в нижнюю сетку, а тот, кто становится четвертым, покидает турнир.

На первой стадии «пути Первой и Второй лиги» команды из Второй лиги и один клуб из Первой (его определят с помощью жеребьевки среди новичков дивизиона) проводят один матч на вылет. На следующем этапе 16 победителей предыдущего встречаются с 16 клубами Первой лиги. Оставшиеся команды играют по системе с выбыванием после одного поражения до тех пор, пока не останется 4 клуба – они присоединяются к нижней сетке плей-офф Кубка России.

Нижняя сетка стартует с четвертьфинала, при этом каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. На первом этапе 1/4 финала играют команды с третьих мест групп «пути РПЛ» и квартет с «пути Первой и Второй лиги». На втором этапе 1/4 финала добавляются те, кто проиграл в четвертьфинале верхней сетки. Аналогично устроены полуфинал и финал.

В суперфинале встречаются победитель нижней сетки турнира и победитель верхней.

Утверждается, что такая система рассматривается в качестве замены Кубку РПЛ, создание которого связано с множеством сложностей.