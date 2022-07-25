Фати о восстановлении от травмы: «Я еще не готов на все 100%, но благодаря труду и самопожертвованию я стану прежним»

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Ансу Фати высказался о своем восстановлении после травмы. 

– Когда мы увидим стопроцентную версию Ансу?

– Я работаю, чтобы достичь этого, и я не сомневаюсь, что благодаря труду и самопожертвованию я добьюсь этого и буду таким же, как раньше. Это правда, что прямо сейчас я все еще не готов на сто процентов, но с каждым днем я становлюсь все ближе к этому. 

– Не боишься рецидива?

– Это нормально, что, когда ты возвращаешься после травмы, ты играешь очень осторожно. Но я бы сказал, что так только в первые несколько минут, а потом ты забываешь. Прямо сейчас я уже играю без страха.

– Рассматривал ли ты возможность ухода из футбола?

– Никогда. Травмы – это то, что случается на протяжении всей карьеры футболиста. Я сталкивался с более серьезными травмами, когда играл на молодежном уровне. Я знаю, откуда я родом и где я нахожусь. Я все еще очень молод, – сказал вингер «Барселоны» TV3. 

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