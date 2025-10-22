Кандидат в мэры Нью-Йорка рад серии поражений «Ливерпуля».

19 октября команда Арне Слота уступила «Манчестер Юнайтед » со счетом 1:2 в 8-м туре АПЛ. Это четвертое поражение мерсисайдцев подряд.

«Да благословит тебя Бог, Рубен Аморим ! У «Ливерпуля » четыре поражения подряд. Прекрасно», – сказал член Демократической партии и болельщик «Арсенала» Зохран Мамдани.

«Арсенал » лидирует в турнирной таблице АПЛ , набрав 19 очков после 8 туров. «Ливерпуль» идет третьим с 15 баллами.

