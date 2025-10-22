  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кандидат в мэры Нью-Йорка и фанат «Арсенала» Мамдани о 4 поражениях «Ливерпуля» подряд: «Прекрасно. Да благословит тебя Бог, Аморим!»
23

Кандидат в мэры Нью-Йорка и фанат «Арсенала» Мамдани о 4 поражениях «Ливерпуля» подряд: «Прекрасно. Да благословит тебя Бог, Аморим!»

Кандидат в мэры Нью-Йорка рад серии поражений «Ливерпуля».

19 октября команда Арне Слота уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в 8-м туре АПЛ. Это четвертое поражение мерсисайдцев подряд. 

«Да благословит тебя Бог, Рубен Аморим! У «Ливерпуля» четыре поражения подряд. Прекрасно», – сказал член Демократической партии и болельщик «Арсенала» Зохран Мамдани.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков после 8 туров. «Ливерпуль» идет третьим с 15 баллами. 

Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани о билетах на ЧМ: «ФИФА хочет максимизировать доходы, но стабильное будущее футбола не построить на лишении рабочего класса шанса вживую смотреть матчи»

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?3966 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
